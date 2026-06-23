Pohittaret taipui jännitysnäytelmän jälkeen Kinnulassa

Vieraskynä

Pohdin pesisnaiset taistelivat sarjapisteistä Kimmojen vieraana viime viikon tiistaina. Ensimmäisen jakson upean nousun jälkeen naiset hävisivät ottelun lopulta tiukan supervuoroparin jälkeen 2–1 (9–10, 8–3, 3–2).

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Tuloksia kesän ensimmäisistä Ikäreistä

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Tuloksia kesän ensimmäisistä Ikäreistä

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 20.6.2026 08:07 0

Tänä kesänä Pohdin viikkokisat eli Ikärit järjestetään urheilukentällä tiistaisin. Kesän ensimmäisissä Ikäreissä lajeina oli juoksu ja pituushyppy. Osallistujia oli huikeat 80!

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Hiidenhovin iltarastien tuloksia

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Hiidenhovin iltarastien tuloksia

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 20.6.2026 07:15 0

Pyhäjärven Pohdin iltarasteille Hiidenhovissa osallistui yli 60 suunnistajaa.

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Pohittaret kaatui Raahessa kahteen vuoropariin

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Pohittaret kaatui Raahessa kahteen vuoropariin

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Kirjoittanut Vieraskynä 16.6.2026 10:08 0

Pohdin naiset jatkoivat kauttaan maakuntasarjassa viime viikon keskiviikkona Pattijoen Urheilijoiden vieraana. PattU vei ottelun numeroin 2-0 (7-3, 11-7).

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Pohdin pesismiehet paketoivat kolmen ottelun viikon – naisille tappio Kärsämäellä

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Pohdin pesismiehet paketoivat kolmen ottelun viikon – naisille tappio Kärsämäellä

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Kirjoittanut Vieraskynä 8.6.2026 16:15 0

Pyhäjärven Pohdin miesten maakuntasarjan joukkue pelasi kesän kovimman ottelurutistuksen, sillä miehet pelasivat viikon sisään kolme vierasottelua.

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Pohdilta asiaa!

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Pohdilta asiaa!

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Kirjoittanut Vieraskynä 6.6.2026 07:00 0

Pyhäjärven Pohdin kevätkokous pidettiin 25.5. City-Tuikkeessa. Kokousta johdettiin rivakasti sääntömääräisten asioiden käsittelyssä ja hyväksymisissä. Toiminta- ja talousluvut olivat kunnossa eli toimintaa jatketaan hyvillä mielillä.

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