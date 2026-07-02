Pohdin viikkokisojen tuloksia

Kesäkuun viimeisen päivän ikäreissä hypättiin pituutta ja korkeutta sekä juostiin kilpaa.
Tuloksia:
Tytöt 3 vuotta, juoksu 40m
1. Kauranen Peppiina 16,06
2. Nousiainen Adalia 17,46
3. Paavola Safina 18,13
4. Laitila Emeliina 19,74
5. Malila Hilma 21,05
6. Tenhunen Oona 23,20
7. Niskanen Neela 23,70
7. Ruotsalainen Elli 23,70
9. Koutonen Venla 24,52
9. Kuikka Janna 24,52
Pojat 3 vuotta, juoksu 40m
1. Eksymä Otso 13,49
2. Körkkö Väinö 15,50
3. Ryynänen Reino 16,41
4. Parkkinen Vertti 16,79
5. Syväniemi Viljami 21,78
6. Rökman Seeti 40,00
Tytöt 5 vuotta, pituushyppy
1. Pennanen Selina 1,75m
2. Talvitie Brianna 1,54m
3. Pentti Maria 1,22m
4. Kumpulainen Neelia 1,06m
5. Manninen Inna 0,73m
Pojat 5 vuotta, pituushyppy
1. Ryymin Viljo 1,98m
2. Kauranen Noa 1,56m
3. Malila Väinö 1,38m
4. Rämö Eetu 1,36
5. Nurmesjärvi Mio 1,35m
6. Hellen Sisu 0,97m
7. Rasila Ilmari 0,94m
8. Ryymin Väinö 0,87m
9. Riihijärvi Nooa 0,72m
10. Riihijärvi Aatos 0,48m
Tytöt 7 vuotta, korkeushyppy
1. Körkkö Lilja 90cm
2. Paavola Saga 80cm
3. Nousiainen Emilia 75cm
4. Tenhunen Eevi 75cm
5. Autio Rianna 70cm
5. Marin Varpu 70cm
5. Kumpulainen Enna 70cm
8. Nousiainen Matilda –
Tytöt 7 vuotta, juoksu 60 m
1. Autio Rianna 12,13
2. Kumpulainen Enna 12,58
3. Tenhunen Eevi 12,73
4. Päkkilä Selma 13,18
5. Körkkö Lilja 13,40
6. Paavola Saga 13,48
7. Nousiainen Emilia 13,74
8. Kumpulainen Emilia 13,96
9. Nousiainen Matilda 15,51
Pojat 7 vuotta, korkeushyppy
1. Rämö Lenni 100cm
2. Mihailov Tiitus 90cm
3. Mihailov Tino 85cm
4. Ollikainen Eino 85cm
5. Laitila Emil 80cm
6. Kananen Nemo 80cm
7. Tikkanen Eino 80cm
8. Jääskelä Eerik –
Pojat 7 vuotta, juoksu 60 m
1. Laitila Emil 10,80
2. Rämö Lenni 11,39
3. Kananen Nemo 11,56
4. Tikkanen Eino 12,60
5. Mihailov Tino 12,61
6. Mihailov Tiitus 12,63
7. Ollikainen Eino 13,25
8. Kiviranta Tatu 13,38
9. Tikkanen Veikka 14,30
Tytöt 9 vuotta, pituushyppy
1. Körkkö Helmi 2,92m
2. Ryynänen Saimi 2,90m
3. Laitila Helmiina 2,68m
4. Perkiö Mila 2,62m
5. Päkkilä Siiri 2,57m
6. Rasila Hilla 2,55m
7. Kyllönen Neela 2,50m
8. Niemelä Stina 2,44m
9. Manninen Miisa 2,35m
10. Hellen Isla 2,15m
11. Kankaanpää Wilma 2,13m
12. Tikka Ellen 1,97m
Tytöt 9 vuotta, juoksu 60 m
1. Ryynänen Saimi 10,46
2. Laitila Helmiina 11,17
3. Päkkilä Siiri 11,18
4. Körkkö Helmi 11,20
5. Rasila Hilla 11,32
6. Niemelä Stina 12,15
7. Tikka Ellen 12,19
8. Manninen Miisa 12,70
9. Kankaanpää Wilma 12,34
10.Kyllönen Neela 12,89
11. Hellén Isla 13,29
Pojat 9 vuotta, pituushyppy
1. Pennanen Samuel 3,14m
2. Kananen Nooa 2,96
3. Jouhki Joona 2,80m
4. Pikkarainen Aaro 2,70m
5. Halonen Aleksi 2,51m
6. Nurmesjärvi Otto 2,42m
7. Salolahti Antton 2,38m
8. Rasila Leo 2,23m
9. Lohvansuu Aatos 2,18m
10. Ruotsalainen Max 2,17m
11. Jääskelä Mikael 2,13m
12. Talvitie Johan 2,04m
Pojat 9 vuotta, juoksu 60 m
1. Kananen Nooa 10,19
2. Pennanen Samuel 10,39
3. Pikkarainen Aaro 11,12
4. Jouhki Joona 11,13
5. Lohvansuu Aatos 11,44
6. Halonen Aleksi 11,79
7. Nurmesjärvi Otto 12,12
8. Salolahti Antton 12,14
9. Jääskelä Mikael 12,22
10. Rasila Leo 12,47
11. Talvitie Johan 12,61
12. Ruotsalainen Max 12,85
Tytöt 11 vuotta, pituushyppy
1. Niiranen Henni 2,89m
2. Pikkarainen Seela 2,89m
3. Rasila Isla 2,71m
4. Niemelä Anna 2,62m
5. Paananen Helmi 2,43m
6. Niskanen Iida 2,23m
Tytöt 11 vuotta, juoksu 100 m
1. Paananen Helmi 16,21
2. Ylikotila Aili 16,38
3. Rasila Isla 16,84
4. Pikkarainen Seela 17,16
5. Niiranen Henni 17,50
6. Tesfaye Amen 17,65
7. Niemelä Anna 19,54
8. Niskanen Iida 21,37
Pojat 11 vuotta, pituushyppy
1. Marin Otso 3,20m
2. Kiviranta Topi 3,13m
3. Rasila Ossi 2,71m
4. Rönkä Otto 2,47m
Pojat 11 vuotta, juoksu 100 m
1. Kiviranta Topi 15,66
2. Marin Otso 16,69
3. Rasila Ossi 18,21
4. Rönkä Otto 20,48
Tytöt 13 vuotta, pituushyppy
1. Kähärä Helmi 3,87m
2. Aulakoski Anna 3,33
3. Syyskorpi Aino 3,28
4. Ryynänen Kirsti –
Tytöt 13 vuotta, juoksu 100 m
1. Kähärä Helmi 14,55
1. Syyskorpi Aino 14,55
3. Aulakoski Anna 16,30
4. Ryynänen Kirsti 18,80
Pojat 13 vuotta, pituushyppy
1. Cederlund Erik 2,64m
Pojat 13 vuotta, juoksu 100 m
1. Cederlund Erik 19,24
Tytöt 15 vuotta, pituushyppy
1. Syyskorpi Kiia 3,61m
Tytöt 15 vuotta, juoksu 100 m
1. Syyskorpi Kiia 14,68
Pojat 15 vuotta, pituushyppy
1. Cederlund Carl 4,00
Pojat 15 vuotta, juoksu 100 m
1. Cederlund Carl 14,20
Artikkelikuva: Pyhäjärven Sanomien arkisto, Taru Kyllönen