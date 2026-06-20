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Tuloksia kesän ensimmäisistä Ikäreistä

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Tuloksia kesän ensimmäisistä Ikäreistä

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 20.6.2026 08:07 0

Tänä kesänä Pohdin viikkokisat eli Ikärit järjestetään urheilukentällä tiistaisin. Kesän ensimmäisissä Ikäreissä lajeina oli juoksu ja pituushyppy. Osallistujia oli huikeat 80!

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Pohittaret kaatui Raahessa kahteen vuoropariin

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Pohittaret kaatui Raahessa kahteen vuoropariin

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Kirjoittanut Vieraskynä 16.6.2026 10:08 0

Pohdin naiset jatkoivat kauttaan maakuntasarjassa viime viikon keskiviikkona Pattijoen Urheilijoiden vieraana. PattU vei ottelun numeroin 2-0 (7-3, 11-7).

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Pohdilta asiaa!

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Pohdilta asiaa!

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Kirjoittanut Vieraskynä 6.6.2026 07:00 0

Pyhäjärven Pohdin kevätkokous pidettiin 25.5. City-Tuikkeessa. Kokousta johdettiin rivakasti sääntömääräisten asioiden käsittelyssä ja hyväksymisissä. Toiminta- ja talousluvut olivat kunnossa eli toimintaa jatketaan hyvillä mielillä.

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Pesisnaiset kauden toiseen voittoon – miehillä nihkeä vierailu Ylivieskassa

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Pesisnaiset kauden toiseen voittoon – miehillä nihkeä vierailu Ylivieskassa

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Kirjoittanut Vieraskynä 2.6.2026 07:00 0

Pyhäjärven Pohdin naiset hakivat komean 0–2 vierasvoiton maakuntasarjassa viime viikon keskiviikkona Kokkolasta.

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Kuula haki kahdesti pisteet Pyhäjärveltä

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Kuula haki kahdesti pisteet Pyhäjärveltä

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Kirjoittanut Vieraskynä 25.5.2026 13:40 0

Naisten pesäpallon maakuntasarjan peleistä päästiin nauttimaan viime viikolla pariin otteeseen, kun Pohti kohtasi Ylivieskan Kuulan niin torstaina kuin lauantainakin. Pistetili ei Pohittarilla karttunut, sillä vierailijat voittivat molemmat ottelut.

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