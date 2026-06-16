Pohittaret kaatui Raahessa kahteen vuoropariin

Vieraskynä

Pohdin naiset jatkoivat kauttaan maakuntasarjassa viime viikon keskiviikkona Pattijoen Urheilijoiden vieraana. PattU vei ottelun numeroin 2-0 (7-3, 11-7).

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Pyhäjärven monitoimihallin kaukalo muuntautuu pelikenttien areenaksi kesäkuun alusta aina heinäkuun 17. päivään saakka. Jäähallilla voi käydä pelaamassa esimerkiksi sulkapalloa tai koripalloa avoimen ovet -periaatteella.

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