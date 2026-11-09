Inktober sai tarttumaan kynään

Jaana Koski

Pyhäjärvellä osallistuttiin Inktoberiin, joka on kansainvälinen, koko lokakuun kestävä taidehaaste. 

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