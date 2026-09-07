Syksy tuo tullessaan tapahtumia ja uutuuksia – kirjasto on myös kiva läksyjentekopaikka

Sakari Houni

Pyhäjärven kirjastolla vierailee nuorisoa säännöllisesti lainaamassa kirjoja ja viettämässä aikaa…

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 13.6.2026 12:07 0

Kesällä 1976 Pyhäjärven Sanomissa oltiin häätunnelmissa, kun Sinikka ja Pekka Isola saivat papin aamenen morsiamen kotipaikalla juhannushäissä, Suomen suven ollessa parhaimmillaan. Vielä 50 vuotta sitten juhannus oli häiden ruuhka-aikaa.

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Olli Tikka käveleepi Pyhäjärven rantaan, Väsyneenä ukko parka tökkää sukset santaan. – No johan oli Ruotsin reissu! tuumaa Olli täällä. – Luisto loppui suksista jo Pohjanlahden jäällä.

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