Samaa verta tai ei, kaikki lapset ovat omia ja samalla viivalla

Sonja Röytiö

Pyhäjärvinen Jani Tyyskä on isä kaikkiaan seitsemälle lapselle, bonuksille ja biologisille. Alle nelikymppisenä mies sai myös arvonimen pappa, joksi tänä päivänä häntä kutsuu jo kolme lastenlasta. Isyys on Janille ennen kaikkea vastuuta sekä suurta iloa, joka muutti aikanaan täysin reissumiehen elämänsuunnan.

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

henkilöhaastattelu, iida pentti, indonesia, Kaivos, mitä kuuluu, PeeÄssä, perhe, pyhäjärvi, ruotanen, ruotasen koulu, s-market pyhäjärvi henkilöhaastattelu, iida pentti, indonesia, Kaivos, mitä kuuluu, PeeÄssä, perhe, pyhäjärvi, ruotanen, ruotasen koulu, s-market pyhäjärviIidaPentti-JQ

Indonesian lämmöstä Suomen pakkasiin – Ruotasesta tuli koti

Tilaajille

Indonesian lämmöstä Suomen pakkasiin – Ruotasesta tuli koti

Tilaajille
Kirjoittanut Jenna Qvick 20.10.2026 12:00 0

Tammikuussa 1991 yhdeksänvuotias Iida saapui Indonesiasta Suomeen keskelle paukkupakkasia. Uusi kotipaikka löytyi Pyhäjärven Ruotaselta, josta on vuosikymmenten aikana tullut hänelle paikka, josta ei ole tehnyt mieli lähteä pois.

avohuolto, henkilöhaastattelu, hoitaja, kehitysvammaisten palvelusäätiö, kehitysvammapalvelut, läheiset, mitä kuuluu, nuorisosihteeri, omaishoitaja, salli kumpulainen, taimi piippo, työ avohuolto, henkilöhaastattelu, hoitaja, kehitysvammaisten palvelusäätiö, kehitysvammapalvelut, läheiset, mitä kuuluu, nuorisosihteeri, omaishoitaja, salli kumpulainen, taimi piippo, työTaimi Piippo SR

Hoivaa ja huolenpitoa läpi elämän – lähimmäisen rakkaus kantoi raskainakin aikoina

Tilaajille

Hoivaa ja huolenpitoa läpi elämän – lähimmäisen rakkaus kantoi raskainakin aikoina

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 6.10.2026 13:00 0

Voisi sanoa, että Taimi Piippo on omistanut elämänsä toisista huolen pitämiseen. Kun oma äiti sairastui, nainen palasi synnyinkuntaansa Pyhäjärvelle huolehtiakseen äidistään tehden samaa aikaa työuraa kehitysvammaisten parissa.

henkilöhaastattelu, hoitoala, hoitotyö, itäeuroopanpaimenkoira, kirsi syrjä, kotikarpalo, lähithoitaja, maatila, mitä kuuluu, paluumuutto, parkkima, perhe, rannankylä, työ, varhaiskasvatus, veo henkilöhaastattelu, hoitoala, hoitotyö, itäeuroopanpaimenkoira, kirsi syrjä, kotikarpalo, lähithoitaja, maatila, mitä kuuluu, paluumuutto, parkkima, perhe, rannankylä, työ, varhaiskasvatus, veoKirsi Syrjä SR-4

Uteliaisuus elämälle on kannatellut Kirsiä kokemuksesta seuraavaan 

Tilaajille

Uteliaisuus elämälle on kannatellut Kirsiä kokemuksesta seuraavaan 

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 29.9.2026 13:00 0

Parkkimalta mutkien kautta Rannankylään 19 vuotta sitten päätynyt Kirsi Syrjä on antanut uteliaisuuden viedä elämässä eteenpäin ja niinpä työtäkin on saanut tehdä aina ravitallilta lapion varresta hoitotyöhön ja televisiosarjatuotantoon saakka.

elämäntarina, heli hänninen, kreikan kieli, kreikka, maahanmuuttaja, paluumuutto, perhe, rippikoulu, sdp, seurakuntapastori, teologia elämäntarina, heli hänninen, kreikan kieli, kreikka, maahanmuuttaja, paluumuutto, perhe, rippikoulu, sdp, seurakuntapastori, teologiaHeli_Jaana_2

Kreikan tuliaisina kielitaito, joka on teologille arvokas

Tilaajille

Kreikan tuliaisina kielitaito, joka on teologille arvokas

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 25.8.2026 14:24 0

Nuorena Heli halusi karistaa Pyhäjärven pölyt jaloistaan, eikä rippikoulukaan kiinnostanut. Viidentoista Kreikan vuoden jälkeen elämä kuljetti takaisin kotiseudulle, rippikouluun ja papin tehtäviin.

ammatti, harrastus, henkilöhaastattelu, ikosen koulu, kyläkirja, lohvanperä, maatila, mitä kuuluu, opettaja, perhe, perhearvot, säviä, suku, sukujuuret, teatteri, tiina kumpulainen ammatti, harrastus, henkilöhaastattelu, ikosen koulu, kyläkirja, lohvanperä, maatila, mitä kuuluu, opettaja, perhe, perhearvot, säviä, suku, sukujuuret, teatteri, tiina kumpulainenTiina Kumpulainen SR

Säviän pajan kasvatista opettajaksi, vedonlyönnistä Kiusalan Kumpulaiseksi

Tilaajille

Säviän pajan kasvatista opettajaksi, vedonlyönnistä Kiusalan Kumpulaiseksi

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 28.7.2026 12:00 0

Tiina Kumpulaisella tuli nyt heinäkuussa mittariin pyöreät 50 vuotta ja noista vuosista 20 on viihdytty Pyhäjärven maisemissa, vaikka veri vetikin kovasti Savon suuntaan.

Jätä kommentti