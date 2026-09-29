Uteliaisuus elämälle on kannatellut Kirsiä kokemuksesta seuraavaan 

Sonja Röytiö

Parkkimalta mutkien kautta Rannankylään 19 vuotta sitten päätynyt Kirsi Syrjä on antanut uteliaisuuden viedä elämässä eteenpäin ja niinpä työtäkin on saanut tehdä aina ravitallilta lapion varresta hoitotyöhön ja televisiosarjatuotantoon saakka…

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