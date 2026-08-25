Kreikan tuliaisina kielitaito, joka on teologille arvokas

Jaana Koski

Nuorena Heli halusi karistaa Pyhäjärven pölyt jaloistaan, eikä rippikoulukaan kiinnostanut. Viidentoista Kreikan vuoden jälkeen elämä kuljetti takaisin kotiseudulle, rippikouluun ja papin tehtäviin.

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