Indonesian lämmöstä Suomen pakkasiin – Ruotasesta tuli koti

Jenna Qvick

Tammikuussa 1991 yhdeksänvuotias Iida saapui Indonesiasta Suomeen keskelle paukkupakkasia. Uusi kotipaikka löytyi Pyhäjärven Ruotaselta, josta on vuosikymmenten aikana tullut hänelle paikka, josta ei ole tehnyt mieli lähteä pois.

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