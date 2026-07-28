Säviän pajan kasvatista opettajaksi, vedonlyönnistä Kiusalan Kumpulaiseksi

Sonja Röytiö

Tiina Kumpulaisella tuli nyt heinäkuussa mittariin pyöreät 50 vuotta ja noista vuosista 20 on viihdytty Pyhäjärven maisemissa, vaikka veri vetikin kovasti Savon suuntaan. Pielaveden Säviällä isänsä pajalla varttunut tyttö opiskeli tiensä luokanopettajaksi ja päätyi ammattinsa ohella myös maatilan emännäksi – viiteen vuosikymmeneen on mahtunut monenlaista elämää.

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