Pohti SkiTeam Pyhäjärvi tyhjensi pajatson Vuokatin Suomen Cupin viestissä

Vieraskynä

Pohti SkiTeam Pyhäjärven viestijoukkueet ylsivät harvinaiseen tuplavoittoon Vuokatin Suomen Cupissa.

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Uutta virtaa hiihtoon ja suunnistukseen – liikuntaleiri kokosi 30 osallistujaa

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Kirjoittanut Jenna Qvick 25.9.2026 10:30 0

Pyhäjärven Pohdin hiihto- ja suunnistusjaosto kokosi lapset ja nuoret liikuntaleirille Honkavuoreen. Viikonlopun aikana otettiin mittaa portaissa ja tutustuttiin suunnistuksen saloihin. Makkaran ja vaahtokarkkien paistamista ei myöskään unohdettu.

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Pohti SkiTeamin hiihtäjille menestystä rullasuksihiihdon SM-kilpailuissa

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Kirjoittanut Vieraskynä 21.9.2026 13:32 0

Viime viikonloppuna Kuopion Puijolla käydyissä rullasuksihiihdon SM-kilpailuissa Pohti SkiTeam Pyhäjärven hiihtäjät saavuttivat peräti kuusi mitalia sekä tukun muita hyviä sijoituksia.

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Honkavuorella käveltiin apua kehitysmaihin

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Honkavuorella käveltiin apua kehitysmaihin

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Kirjoittanut Vieraskynä 8.9.2026 07:07 0

Pyhäjärven seurakunta ja Pohti SkiTeam järjestivät yhteistyössä viime lauantaina hyväntekeväisyystapahtuman Honkavuorella. Tapahtumalla kerättiin varoja kehitysmaiden naisille Aasiaan ja Afrikkaan.

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Kävele Naiselle Ammatti kutsuu liikkumaan hyvän asian puolesta

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Kävele Naiselle Ammatti kutsuu liikkumaan hyvän asian puolesta

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Kirjoittanut Vieraskynä 29.8.2026 12:12 0

Honkavuorella järjestetään lauantaina 5. syyskuuta hyväntekeväisyystapahtuma Kävele Naiselle Ammatti. Tapahtuma on osa valtakunnallista kampanjaa, jonka tavoitteena on kerätä varoja naisten ammatillisen koulutuksen tukemiseen Afrikassa ja Aasiassa.

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