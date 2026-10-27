Hiihdon kilpailukausi käyntiin Vuokatissa

Vieraskynä

Alkava hiihtokausi käynnistyy jo tuttuun tapaan ensi viikonloppuna Vuokatissa hiihdettävällä Suomen Cupin osakilpailulla. Tämä on cupin historian 16. kausi. Ensimmäisen kerran Suomen Cupin nimeä kantavaa sarjaa hiihdettiin kaudella 2011–2012.

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Uutta virtaa hiihtoon ja suunnistukseen – liikuntaleiri kokosi 30 osallistujaa

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Uutta virtaa hiihtoon ja suunnistukseen – liikuntaleiri kokosi 30 osallistujaa

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Kirjoittanut Jenna Qvick 25.9.2026 10:30 0

Pyhäjärven Pohdin hiihto- ja suunnistusjaosto kokosi lapset ja nuoret liikuntaleirille Honkavuoreen. Viikonlopun aikana otettiin mittaa portaissa ja tutustuttiin suunnistuksen saloihin. Makkaran ja vaahtokarkkien paistamista ei myöskään unohdettu.

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Pohti SkiTeamin hiihtäjille menestystä rullasuksihiihdon SM-kilpailuissa

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Pohti SkiTeamin hiihtäjille menestystä rullasuksihiihdon SM-kilpailuissa

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Kirjoittanut Vieraskynä 21.9.2026 13:32 0

Viime viikonloppuna Kuopion Puijolla käydyissä rullasuksihiihdon SM-kilpailuissa Pohti SkiTeam Pyhäjärven hiihtäjät saavuttivat peräti kuusi mitalia sekä tukun muita hyviä sijoituksia.

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Honkavuorella käveltiin apua kehitysmaihin

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Honkavuorella käveltiin apua kehitysmaihin

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Kirjoittanut Vieraskynä 8.9.2026 07:07 0

Pyhäjärven seurakunta ja Pohti SkiTeam järjestivät yhteistyössä viime lauantaina hyväntekeväisyystapahtuman Honkavuorella. Tapahtumalla kerättiin varoja kehitysmaiden naisille Aasiaan ja Afrikkaan.

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Pohti SkiTeamin hiihtojoukkue täydentyy ensi talvelle

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Pohti SkiTeamin hiihtojoukkue täydentyy ensi talvelle

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Kirjoittanut Vieraskynä 2.6.2026 08:00 0

Pohti SkiTeam Pyhäjärven kesäkuun alussa käynnistynyt 14. kausi tuo tullessaan joukkueeseen uusia tuulia. Sekä naisten että miesten ryhmään tulee kaksi uutta hiihtäjää. Entiset hiihtäjät - yhtä lukuunottamatta - jatkavat myös ensi talvena.

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Pohti SkiTeamin kausi huipentui viesti-cupin voittoon ja Oona Kettusen SM-hopeaan

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Pohti SkiTeamin kausi huipentui viesti-cupin voittoon ja Oona Kettusen SM-hopeaan

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Kirjoittanut Vieraskynä 14.4.2026 10:11 0

Pohti SkiTeam Pyhäjärven Oona Kettunen hiihti Inarin SM-hiihdoissa naisten 30 kilometrin kisassa hopealle ja miehille tuli viesti-cupin voitto – toisena vuonna peräkkäin. 

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