Honkavuorella käveltiin apua kehitysmaihin

Vieraskynä

Pyhäjärven seurakunta ja Pohti SkiTeam järjestivät yhteistyössä viime lauantaina hyväntekeväisyystapahtuman Honkavuorella. Tapahtumalla kerättiin varoja kehitysmaiden naisille Aasiaan ja Afrikkaan.

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Kävele Naiselle Ammatti kutsuu liikkumaan hyvän asian puolesta

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Kävele Naiselle Ammatti kutsuu liikkumaan hyvän asian puolesta

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Kirjoittanut Vieraskynä 29.8.2026 12:12 0

Honkavuorella järjestetään lauantaina 5. syyskuuta hyväntekeväisyystapahtuma Kävele Naiselle Ammatti. Tapahtuma on osa valtakunnallista kampanjaa, jonka tavoitteena on kerätä varoja naisten ammatillisen koulutuksen tukemiseen Afrikassa ja Aasiassa.

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Pohti SkiTeamin hiihtojoukkue täydentyy ensi talvelle

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Pohti SkiTeamin hiihtojoukkue täydentyy ensi talvelle

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Kirjoittanut Vieraskynä 2.6.2026 08:00 0

Pohti SkiTeam Pyhäjärven kesäkuun alussa käynnistynyt 14. kausi tuo tullessaan joukkueeseen uusia tuulia. Sekä naisten että miesten ryhmään tulee kaksi uutta hiihtäjää. Entiset hiihtäjät - yhtä lukuunottamatta - jatkavat myös ensi talvena.

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Pohti SkiTeamin kausi huipentui viesti-cupin voittoon ja Oona Kettusen SM-hopeaan

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Pohti SkiTeamin kausi huipentui viesti-cupin voittoon ja Oona Kettusen SM-hopeaan

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Kirjoittanut Vieraskynä 14.4.2026 10:11 0

Pohti SkiTeam Pyhäjärven Oona Kettunen hiihti Inarin SM-hiihdoissa naisten 30 kilometrin kisassa hopealle ja miehille tuli viesti-cupin voitto – toisena vuonna peräkkäin. 

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Hiihtokauden päätösmittelöt Inarissa

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Hiihtokauden päätösmittelöt Inarissa

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Kirjoittanut Vieraskynä 7.4.2026 15:00 0

Hiihtokauden viimeiset SM-mitalit ratkotaan tämän viikon lopulla Inarin Juutuavaaralla. Jaossa on vielä kaksi naisten ja kaksi miesten henkilökohtaista suomenmestaruutta sekä seurojen väliset viestimestaruudet.

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Rovaniemen Suomen Cupissa draamaa – Pohti SkiTeamille kaksi mitalia

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Rovaniemen Suomen Cupissa draamaa – Pohti SkiTeamille kaksi mitalia

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Kirjoittanut Vieraskynä 31.3.2026 10:18 0

Rovaniemellä käytiin tämän kauden viimeistä edelliset Suomen Cupin kilpailut. Perjantaina hiihdettiin SM-pariviestit, lauantaina Suomen Cupin 20 kilometriä ja sunnuntaina viestit.

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