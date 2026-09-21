Pohti SkiTeamin hiihtäjille menestystä rullasuksihiihdon SM-kilpailuissa

Vieraskynä

Viime viikonloppuna Kuopion Puijolla käydyissä rullasuksihiihdon SM-kilpailuissa Pohti SkiTeam Pyhäjärven hiihtäjät saavuttivat peräti kuusi mitalia sekä tukun muita hyviä sijoituksia.

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Honkavuorella käveltiin apua kehitysmaihin

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Honkavuorella käveltiin apua kehitysmaihin

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Kirjoittanut Vieraskynä 8.9.2026 07:07 0

Pyhäjärven seurakunta ja Pohti SkiTeam järjestivät yhteistyössä viime lauantaina hyväntekeväisyystapahtuman Honkavuorella. Tapahtumalla kerättiin varoja kehitysmaiden naisille Aasiaan ja Afrikkaan.

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Kävele Naiselle Ammatti kutsuu liikkumaan hyvän asian puolesta

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Kävele Naiselle Ammatti kutsuu liikkumaan hyvän asian puolesta

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Kirjoittanut Vieraskynä 29.8.2026 12:12 0

Honkavuorella järjestetään lauantaina 5. syyskuuta hyväntekeväisyystapahtuma Kävele Naiselle Ammatti. Tapahtuma on osa valtakunnallista kampanjaa, jonka tavoitteena on kerätä varoja naisten ammatillisen koulutuksen tukemiseen Afrikassa ja Aasiassa.

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Pohti SkiTeamin hiihtojoukkue täydentyy ensi talvelle

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Pohti SkiTeamin hiihtojoukkue täydentyy ensi talvelle

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Kirjoittanut Vieraskynä 2.6.2026 08:00 0

Pohti SkiTeam Pyhäjärven kesäkuun alussa käynnistynyt 14. kausi tuo tullessaan joukkueeseen uusia tuulia. Sekä naisten että miesten ryhmään tulee kaksi uutta hiihtäjää. Entiset hiihtäjät - yhtä lukuunottamatta - jatkavat myös ensi talvena.

Daniel Onnela, Ella-Noora Haapalehto, Iiro-Mikko Harju, Ike Melnits, Ilana Onnela, Jari Huhta, jarkko huttunen, jirka oja, Joel Ikonen, joni mäki, Joonas Kärkkäinen, Josefina Kankaanpää, Juha Moilanen, juha vartiainen, Juho Halonen, Juuso Haarala, Juuso Mäkelä, kauko tikkanen, Marko Kinnunen, markus kasanen, mika tivinen, niilo moilanen, Oona Kettunen, pekka laajalahti, Pohti Ski Team, Pohti SkiTeam Pyhäjärvi, Sami Hildén, Samppo Kumpumäki, Sonja Leinamo Daniel Onnela, Ella-Noora Haapalehto, Iiro-Mikko Harju, Ike Melnits, Ilana Onnela, Jari Huhta, jarkko huttunen, jirka oja, Joel Ikonen, joni mäki, Joonas Kärkkäinen, Josefina Kankaanpää, Juha Moilanen, juha vartiainen, Juho Halonen, Juuso Haarala, Juuso Mäkelä, kauko tikkanen, Marko Kinnunen, markus kasanen, mika tivinen, niilo moilanen, Oona Kettunen, pekka laajalahti, Pohti Ski Team, Pohti SkiTeam Pyhäjärvi, Sami Hildén, Samppo Kumpumäki, Sonja LeinamoKaudenPäätösSkiTeam_Jaana_7

Pohti SkiTeam jakoi menestysbonuksia hiihtäjille

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Pohti SkiTeam jakoi menestysbonuksia hiihtäjille

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Kirjoittanut Jaana Koski 4.5.2026 21:40 0

Pohti SkiTeam Pyhäjärven kauden päätösjuhlaa vietettiin sunnuntaina Emolahdessa. Juhlassa palkittiin kotimaan arvokisoissa menestyneitä hiihtäjiä yhteensä yli 13 000 euron menestysbonuksilla.

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Pohti SkiTeam Pyhäjärvi erottuu yhteisöllisyydellään

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Pohti SkiTeam Pyhäjärvi erottuu yhteisöllisyydellään

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Kirjoittanut Vieraskynä 4.5.2026 17:39 0

Hiihtäjä Oona Kettusen juhlapuhe Pohti SkiTeam Pyhäjärven kauden päätöstilaisuudessa Emolahdessa sunnuntaina 3.5.2026.

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