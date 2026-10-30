Pala Pyhäjärveä kansien välissä – uutuuskirjoissa paikallisia juuria

Jenna Qvick

Pyhäjärvi ja sen ihmiset pääsevät esille useissa uusissa kirjoissa…

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

animaatio, antti aittokoski, elokuva, ensi-ilta, inkeri pylväs, kulttuuri, lastenelokuva, lauri pylväs, lyyli oksanen, Metsämarja Aittokoski, mummi, Pikkuli, taata, teuvo oksanen, ukki animaatio, antti aittokoski, elokuva, ensi-ilta, inkeri pylväs, kulttuuri, lastenelokuva, lauri pylväs, lyyli oksanen, Metsämarja Aittokoski, mummi, Pikkuli, taata, teuvo oksanen, ukkiPikkuli_and_Starlight_Reindeer_Tunnel_toboggan_1920×1080_AittoFlow

Pikkuli valloittaa valkokankaan – elokuvan tarina sai vaikutteita Metsämarjan Pyhäjärven lapsuusmuistoista

Tilaajille

Pikkuli valloittaa valkokankaan – elokuvan tarina sai vaikutteita Metsämarjan Pyhäjärven lapsuusmuistoista

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 23.10.2026 10:00 0

Kun Aurinkonummen aikuisten riidan myötä joulu perutaan, lähtee Pikkuli ystävineen etsimään tarujen Tähtipeuraa pelastaakseen joulun.

Kinnunen, kirja, leskelä, pesonen, pyhäjärven leskelät, sukukirja, sukuseura, sukututkimus Kinnunen, kirja, leskelä, pesonen, pyhäjärven leskelät, sukukirja, sukuseura, sukututkimusleskelät

Pyhäjärven Leskelät julkaisivat sukukirjan  

Tilaajille

Pyhäjärven Leskelät julkaisivat sukukirjan  

Tilaajille
Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 27.7.2026 10:10 0

Sukuseura Pyhäjärven Leskelät ry:n teos Pyhäjärven Leskelät käy läpi suvun alkuvaiheet ja matkan Elämäjärveltä kohti Leskelänrantaa. Teoksen kattava sukuluettelointi tarjoaa paljon tutkailtavaa myös muille pyhäjärvisille.

ajan, kirjallisuus, kirkonkylä, L. Kallosuon Kauhukertomukset, runous, sannaleena lapinoja, sannaleena loukkalahti, Sirkus Elämä, taide, taidenäyttely, toden ja unen herkällä rajalla, villa johanna ajan, kirjallisuus, kirkonkylä, L. Kallosuon Kauhukertomukset, runous, sannaleena lapinoja, sannaleena loukkalahti, Sirkus Elämä, taide, taidenäyttely, toden ja unen herkällä rajalla, villa johannataidenäyttely JQ-4

Taidenäyttely tuo Kallosuon tarinat Villa Johannaan

Tilaajille

Taidenäyttely tuo Kallosuon tarinat Villa Johannaan

Tilaajille
Kirjoittanut Jenna Qvick 7.7.2026 10:26 0

Taide, kirjallisuus ja musiikki kohtaavat Villa Johannassa, kun kirjailija ja muusikko Sannaleena Lapinoja tuo näyttelynsä Pyhäjärvelle Kihupäivien kynnyksellä. 

eläkeliiton pyhäjärven yhdistys, eläkeliitto, historia, kulttuuri, matka, matkakertomus, Merja Kinnunen, wien eläkeliiton pyhäjärven yhdistys, eläkeliitto, historia, kulttuuri, matka, matkakertomus, Merja Kinnunen, wienIMG-20260519-WA0001_2406708291766833

Eläkeliiton väki maailmalla – Wien, Tonava ja Bratislava

Eläkeliiton väki maailmalla – Wien, Tonava ja Bratislava

Kirjoittanut Vieraskynä 18.6.2026 07:00 0

Pyhäjärven Eläkeliiton seurue matkasi 22.–26. huhtikuuta nauttimaan Wienin kulttuurikattauksesta. Pyhäjärven Sanomien lukijat pääsevät nyt mukaan matkalle Merja Kinnusen kokoaman matkakertomuksen ja Eila Karvosen nappaamien otoksien myötä.

jokikylä, Jokikylän kioski, kulttuuri, leena mulari, marko pehkonen, musiikki, Oulu26, pyhäjoki, Pyhäjokimelonta, Soiva joki, taide, tanssi jokikylä, Jokikylän kioski, kulttuuri, leena mulari, marko pehkonen, musiikki, Oulu26, pyhäjoki, Pyhäjokimelonta, Soiva joki, taide, tanssiAvoimet kylät Jokikylä JQ-080

Soiva joki yhdistää musiikkia, taidetta, vesillä liikkumista ja paikallisyhteisöjen elämää

Tilaajille

Soiva joki yhdistää musiikkia, taidetta, vesillä liikkumista ja paikallisyhteisöjen elämää

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 29.5.2026 07:47 0

Viisipäiväinen Soiva joki -tapahtuma kulkee Pyhäjoen virran matkassa Pyhäjärveltä merelle saakka. Tapahtuma herättää eloon myös Pyhäjokimelonnan vuosien tauon jälkeen.

Jätä kommentti