Taidenäyttely tuo Kallosuon tarinat Villa Johannaan

Jenna Qvick

Taide, kirjallisuus ja musiikki kohtaavat Villa Johannassa, kun kirjailija ja muusikko Sannaleena Lapinoja tuo näyttelynsä Pyhäjärvelle Kihupäivien kynnyksellä. 

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