Pyhäjärven Leskelät julkaisivat sukukirjan  

Joonas Kärkkäinen

    Artikkelikuva: Pyhäjärven Leskelät -teoksen kirjatoimikuntaan kuuluivat Ari Leskelä (vas.), Martti Leskelä, Tapio Leskelä, Maria Määttä, Jouko Leskelä ja Pertti Mustaparta…

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