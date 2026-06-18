Eläkeliiton väki maailmalla – Wien, Tonava ja Bratislava

Vieraskynä

Pyhäjärven Eläkeliiton seurue matkasi 22.–26. huhtikuuta nauttimaan Wienin kulttuurikattauksesta. Pyhäjärven Sanomien lukijat pääsevät nyt mukaan matkalle Merja Kinnusen kokoaman matkakertomuksen ja Eila Karvosen nappaamien otoksien myötä.

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Tapahtuma Pyhäjärvisen sotasukupolven kunniaksi

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Tapahtuma Pyhäjärvisen sotasukupolven kunniaksi

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Kirjoittanut Vieraskynä 6.6.2026 09:00 0

Juhannusaattona 23.6.1941 oli Ylivieska-Iisalmi radalla vilkas junaliikenne. Pitkiä junia härkävaunuineen tuli lännestä ja suuntasi itään. Suomi oli kutsunut satojatuhansia reserviläisiään viisi päivää aiemmin harjoituksiin.

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Soiva joki yhdistää musiikkia, taidetta, vesillä liikkumista ja paikallisyhteisöjen elämää

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Soiva joki yhdistää musiikkia, taidetta, vesillä liikkumista ja paikallisyhteisöjen elämää

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Kirjoittanut Jaana Koski 29.5.2026 07:47 0

Viisipäiväinen Soiva joki -tapahtuma kulkee Pyhäjoen virran matkassa Pyhäjärveltä merelle saakka. Tapahtuma herättää eloon myös Pyhäjokimelonnan vuosien tauon jälkeen.

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Pyhäjärvi-runo

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Pyhäjärvi-runo

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Kirjoittanut Vieraskynä 28.5.2026 13:21 0

Olli Tikka käveleepi Pyhäjärven rantaan, Väsyneenä ukko parka tökkää sukset santaan. – No johan oli Ruotsin reissu! tuumaa Olli täällä. – Luisto loppui suksista jo Pohjanlahden jäällä.

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Eläkeliiton Pyhäjärven yhdistyksen kuulumisia

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Eläkeliiton Pyhäjärven yhdistyksen kuulumisia

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Kirjoittanut Vieraskynä 25.5.2026 14:54 0

Keskiviikkona 13.5 vietettiin Eläkeliiton Pyhäjärven yhdistyksen kevät- ja samalla myös 55-vuotisjuhlaa. Yhdistys on perustettu kesäkuussa 1971 puolustamaan maaseudun eläkeläisten etua.

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Anna-mummun Kanadan korpivaellus, osa 2

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Anna-mummun Kanadan korpivaellus, osa 2

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Kirjoittanut Vieraskynä 27.4.2026 22:41 0

Annan tyttären tytär Sirkka Maria Ylitalo kirjoitti Pyhäjärven Sanomiin vuonna 1886 syntyneen mummunsa matkasta siirtolaiseksi. Julkaisemme kirjoituksen kahdessa osassa lehtemme sivuilla.

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