Kapuloita lehtityön rattaissa 

Sonja Röytiö

Viimeviikkoina on taas saatu kompuroida monenlaiseen esteeseen, ja toki osasta rämmitty läpikin…

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Näille riveille viimeisiä sanoja näppäillessäni on viimein se pitkään ja hartaasti odottamani tiistai: tänään nimittäin toimiston ovesta ulos astellessani käännän aivot työosaston puolelta off-asentoon ja lähden nauttimaan kesälomasta!

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Siinäpä oiva nimi lasten satukirjalle, mutta valitettavasti tämä on toisinaan pienen paikallislehdenkin tavallista arkea.

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