Niin monta kertaa kuin tarvitsee

Jenna Qvick

Kuinka monta kertaa ihmisen on lupa vaihtaa suuntaa ennen kuin löytää omansa? Kesätoimittaja…

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Kaunis kevätsää innosti sunnuntaina retkeilemään. Evääksi oli mietittävä jotakin muuta kuin nuotiomakkaraa – kahdesta syystä.

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Viime aikoina olen joutunut kirjoittamaan uutisia hankalista aiheista. En minä niitä ilkeyttäni tongi. Kriittisyys on tässä työssä velvollisuus.

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Kirjoittanut Jaana Koski 3.2.2026 14:36 0

Yhdysvaltojen tilannetta kun seuraa, niin maa tuntuu jakautuneen leireihin. Poliittinen jakolinja kulkee demokraattien ja republikaanien välillä, ideologinen liberaalien ja konservatiivien välillä.

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