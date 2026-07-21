Korjaussarja kadotettuun kesäfiilikseen

Sonja Röytiö

Näille riveille viimeisiä sanoja näppäillessäni on viimein se pitkään ja hartaasti odottamani tiistai: tänään nimittäin toimiston ovesta ulos astellessani käännän aivot työosaston puolelta off-asentoon ja lähden nauttimaan kesälomasta!

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