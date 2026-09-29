Mitä sulle oikeasti kuuluu? 

Sonja Röytiö

Ruudulla möllöttää tuttu tyhjä valkoinen ruutu, jossa kursori naputtaa tasaiseen tahtiin odottaen kirjaimien ilmestymistä riveilleen samalla kuin kellon sekuntiviisari muistuttaa hiljalleen deadlinen lähestymisestä…

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Tulihan se sieltä, nimittäin vuoden ensimmäinen osuma pöpöbingoon, kun ystävämme Streptokokki A kävi vierailullaan vuosien ja vuosien jälkeen. Eipä ollut odotettu tai haluttu vieras – olisi saanut jättää vierailunsa käymättä.

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