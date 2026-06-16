Iso paha toimittaja ja mediamörkö

Sonja Röytiö

Siinäpä oiva nimi lasten satukirjalle, mutta valitettavasti tämä on toisinaan pienen paikallislehdenkin tavallista arkea…

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Kesänmerkkejä tähyämässä

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 9.6.2026 10:45 0

Minä olen viimeisen päälle kesän lapsi, mutta tälle vuotta ei ole pää jostain syystä kerennyt rekisteröidä vielä, että on itseasiassa kesä, vaikkei juhannukseenkaan ole enää edes pitkästi.

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Vaikeistakin asioista täytyy pystyä puhumaan – ja kirjoittamaan

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Kirjoittanut Jaana Koski 24.2.2026 08:08 0

Viime aikoina olen joutunut kirjoittamaan uutisia hankalista aiheista. En minä niitä ilkeyttäni tongi. Kriittisyys on tässä työssä velvollisuus.

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Ei kiirettä kiireelliseen arvioon

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Ei kiirettä kiireelliseen arvioon

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 19.1.2026 07:00 0

Tulihan se sieltä, nimittäin vuoden ensimmäinen osuma pöpöbingoon, kun ystävämme Streptokokki A kävi vierailullaan vuosien ja vuosien jälkeen. Eipä ollut odotettu tai haluttu vieras – olisi saanut jättää vierailunsa käymättä.

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Ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin

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Ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 13.1.2026 10:51 0

Sanotaan sanotaan, kun olisi vaan jotain sanottavaa – tai olisihan sitä varmasti paljonkin, muttei mitään painokelpoiseksi soveltuvaa.

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Uuteen vuoteen kulttuuria kahmien

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Uuteen vuoteen kulttuuria kahmien

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 7.1.2026 09:21 0

Taas on käännetty katseet kohti uutta vuotta – tulikin tuo vanha kulutettua loppuun, niin kuin Tahvo tapasi kirjoittaa Jutellaanpas? -palstallaan vuoden vaihtuessa uuteen.   Jaksan aina hämmästellä juttukeikoilla ihmisten muistia.

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