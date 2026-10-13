Keriki on paikka luovalle tekemiselle

Jaana Koski

Ruotasen Monitoimitalon yläkerrassa on paikka, jossa luovuudelle ja yhteisöllisyydelle on sijaa. Riikka Kinnunen perusti sinne itselleen työhuoneen, jonka ovi on avoinna muillekin.

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