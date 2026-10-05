Yli 10 000 kilometrin edestä vapautta ja mielenrauhaa

Sonja Röytiö

Syyskuun käännyttyä lokakuun puolelle tuli jälleen Kilometrikisa päätökseensä ja Pyhäjärvi jäi kuntasarjan pronssille. Suurimman kilometrisaaliin kisaan polki Heino Kulju, jolle pyöräily antaa eräänlaista vapautta terveyshyötyjä unohtamatta.

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Pohdin Leijona-kiekkokoulu ponnahduslautana harrastukselle

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Pohdin Leijona-kiekkokoulu ponnahduslautana harrastukselle

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 26.9.2026 07:00 0

Suomen Jääkiekkoliiton konseptilla toteutettava Pyhäjärven Pohdin maksuton Leijona-kiekkokoulu käynnistyy jälleen 4. lokakuuta.

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Iloa ja kannustusta – Pyhäjärvi kakkoseksi  

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Iloa ja kannustusta – Pyhäjärvi kakkoseksi  

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 25.9.2026 13:00 0

Keskiviikkona 23. syyskuuta Kärsämäen Frosteruksen koululla järjestettiin erityisryhmien sählyturnaus, johon myös Toimintakeskus Pyhähiiden joukkue otti osaa. 

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Uutta virtaa hiihtoon ja suunnistukseen – liikuntaleiri kokosi 30 osallistujaa

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Uutta virtaa hiihtoon ja suunnistukseen – liikuntaleiri kokosi 30 osallistujaa

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Kirjoittanut Jenna Qvick 25.9.2026 10:30 0

Pyhäjärven Pohdin hiihto- ja suunnistusjaosto kokosi lapset ja nuoret liikuntaleirille Honkavuoreen. Viikonlopun aikana otettiin mittaa portaissa ja tutustuttiin suunnistuksen saloihin. Makkaran ja vaahtokarkkien paistamista ei myöskään unohdettu.

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Syksyn ensimmäiset maastojuoksut juostiin Pellikassa

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Syksyn ensimmäiset maastojuoksut juostiin Pellikassa

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 24.9.2026 14:13 0

Pyhäjärven Pohdin järjestämät lasten maastojuoksut juostiin Pellikan kuntoradalla keskiviikkona 23. syyskuuta 30 lapsen voimin.

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Kävele Naiselle Ammatti kutsuu liikkumaan hyvän asian puolesta

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Kävele Naiselle Ammatti kutsuu liikkumaan hyvän asian puolesta

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Kirjoittanut Vieraskynä 29.8.2026 12:12 0

Honkavuorella järjestetään lauantaina 5. syyskuuta hyväntekeväisyystapahtuma Kävele Naiselle Ammatti. Tapahtuma on osa valtakunnallista kampanjaa, jonka tavoitteena on kerätä varoja naisten ammatillisen koulutuksen tukemiseen Afrikassa ja Aasiassa.

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