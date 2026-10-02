Pyhäjärvelle tukea Keskipiste-Leaderilta yhteensä reilu 15 000 euroa

Sonja Röytiö

Keskipiste-Leaderin hallitus myönsi syyskuun kokouksessaan yritys- ja hanketukia kaikkiaan noin 100 000 euron edestä. Heinä–syyskuun aikana yritysten ja yhteisöjen pienempiin hankkeisiin Leader-ryhmä on myöntänyt rahoitusta liki 18 000 euroa.

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

hyvinvointialue, Ilkka Luoma, irtisanomiset, järjestämissuunnitelma, lääkäri, lähipalvelut, leikkaukset, lisäsäästöt, Mari Saari-​Somero, palvelut, palvelutaso, pohde, pohjois-pohjanmaan hyvinvointialue, rahoitus, säästölista, sairaala, sairaanhoito, sosiaali- ja terveyspalvelut, sote, sote-järjestämissuunnitelma, talous, terveydenhoito, yhteistoimintaneuvottelu, yt-neuvottelut hyvinvointialue, Ilkka Luoma, irtisanomiset, järjestämissuunnitelma, lääkäri, lähipalvelut, leikkaukset, lisäsäästöt, Mari Saari-​Somero, palvelut, palvelutaso, pohde, pohjois-pohjanmaan hyvinvointialue, rahoitus, säästölista, sairaala, sairaanhoito, sosiaali- ja terveyspalvelut, sote, sote-järjestämissuunnitelma, talous, terveydenhoito, yhteistoimintaneuvottelu, yt-neuvottelutPohde_Jaana-2

Pohteen väki vähenee yli viidelläsadalla – loppuvuodeksi odotettavissa uusia yt-neuvotteluja

Tilaajille

Pohteen väki vähenee yli viidelläsadalla – loppuvuodeksi odotettavissa uusia yt-neuvotteluja

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 5.9.2026 07:17 0

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde sai päätökseen yhteistoimintaneuvottelut, joilla toimintaa sopeutetaan valtiovarainministeriön raameihin.   Pohteen 22. kesäkuuta käynnistämät yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen 28.

anton karvonen, antti laukkanen, jaakko lehtimäki, maakuntasarja, niilo pikkarainen, pekka tikanmäki, pesäpallo, pesis, Pohti, Pyhäjärven Pohti, roni tikkanen anton karvonen, antti laukkanen, jaakko lehtimäki, maakuntasarja, niilo pikkarainen, pekka tikanmäki, pesäpallo, pesis, Pohti, Pyhäjärven Pohti, roni tikkanenPesis_KirsiSyrja

Pohdin miehet tarjoilivat pesisviihdettä – piste- ja voittotili auki kotikentällä

Tilaajille

Pohdin miehet tarjoilivat pesisviihdettä – piste- ja voittotili auki kotikentällä

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 30.8.2026 10:00 0

Kelit suosivat menneellä viikolla ulkoilmaurheilun parissa harrastavia. Pyhäjärven Pohdin maakuntasarjan miesten kaksi kotipeliä vetivät runsaasti yleisöä Hurskaalan pesäpallokentälle ja tylsää hetkeä ei kahteen peliin mahtunut.

Dovre, Etra, pumppuvoimala, rahoitus, säätövoima, SENS, TEM Dovre, Etra, pumppuvoimala, rahoitus, säätövoima, SENS, TEMgallupkuvitus kaivos

SENS solmi kumppanuuden pumppuvoimalan jatkokehittämiseksi

Tilaajille

SENS solmi kumppanuuden pumppuvoimalan jatkokehittämiseksi

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 25.8.2026 20:47 0

Pyhäsalmen kaivoksen yhteyteen suunnitellun pumppuvoimalaitoksen kehittäminen jatkuu. Projektiyhtiön omistava ruotsalainen SENS tiedotti maanantaina löytäneensä yhteistyökumppanin hankkeen jatkokehittämiseen.

kotipeli, pekka tikanmäki, pesäpallo, pesis, pohittaret, Pohti, Pyhäjärven Pohti kotipeli, pekka tikanmäki, pesäpallo, pesis, pohittaret, Pohti, Pyhäjärven PohtiPohittaretAmpparit_Jaana_6

Pohdin pesisjoukkueilla pisteettömät kotipelit

Tilaajille

Pohdin pesisjoukkueilla pisteettömät kotipelit

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 29.6.2026 22:39 0

Torstaina naiset eli Pohittaret kohtasivat Hurskaalan kentällä Pattijoen Urheilijat ja perään perjantaina Pohdin miehet puolestaan isännöivät Perhon Kiriä.

keskipiste leader, leader, marjoniemi camping, Pyhäjärven Laivaristeilyt Oy, startti leader keskipiste leader, leader, marjoniemi camping, Pyhäjärven Laivaristeilyt Oy, startti leadermicheile-henderson-lZ_4nPFKcV8-unsplash

Startti Leaderia kahdelle yritykselle

Tilaajille

Startti Leaderia kahdelle yritykselle

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 23.6.2026 08:00 0

Keskipiste-Leader myönsi kahdelle pyhäjärviselle yritykselle Startti Leader -tukea.

Jätä kommentti