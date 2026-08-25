SENS solmi kumppanuuden pumppuvoimalan jatkokehittämiseksi

Jaana Koski

Pyhäsalmen kaivoksen yhteyteen suunnitellun pumppuvoimalaitoksen kehittäminen jatkuu. Projektiyhtiön omistava ruotsalainen SENS tiedotti maanantaina löytäneensä yhteistyökumppanin hankkeen jatkokehittämiseen.

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Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikottain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä.

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