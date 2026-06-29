Pohdin pesisjoukkueilla pisteettömät kotipelit

Vieraskynä

Torstaina naiset eli Pohittaret kohtasivat Hurskaalan kentällä Pattijoen Urheilijat ja perään perjantaina Pohdin miehet puolestaan isännöivät Perhon Kiriä.

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

ampparit, edustusjoukkue, III-divisioona, jääkiekko, johannes piste, liikunta, Miska Humaloja, pekka tikanmäki, Pyhäjärven Pohti, tori, torijuhla, urheilu ampparit, edustusjoukkue, III-divisioona, jääkiekko, johannes piste, liikunta, Miska Humaloja, pekka tikanmäki, Pyhäjärven Pohti, tori, torijuhla, urheilutorijuhla, ampparit ja johannes

Kauden jääkiekkobuumi huipentui torille – Humaloja kiittää pyhäjärvisten tuesta 

Tilaajille

Kauden jääkiekkobuumi huipentui torille – Humaloja kiittää pyhäjärvisten tuesta 

Tilaajille
Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 31.3.2026 07:08 0

Ampparit kokosi jääkiekkokansan yhteen juhlistamaan III-divisioonan hopeamitaleita. Hokkarit naulaan ripustava Miska Humaloja pääsi tällä kaudella vielä kerran antamaan takaisin kotipitäjälleen.

edustusjoukkue, finaali, finaaliottelu, hopea, jääkiekko, jussi kumpulainen, kolmosdivari, kolmosdivisioona, Miska Humaloja, niklas knuutinen, pasi kouvalainen, pekka tikanmäki, Pyhäjärven Pohti edustusjoukkue, finaali, finaaliottelu, hopea, jääkiekko, jussi kumpulainen, kolmosdivari, kolmosdivisioona, Miska Humaloja, niklas knuutinen, pasi kouvalainen, pekka tikanmäki, Pyhäjärven Pohti260999_huge

Ampparit päätti sarjakauden hopeisissa merkeissä

Tilaajille

Ampparit päätti sarjakauden hopeisissa merkeissä

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 16.3.2026 18:21 0

Jääkiekon III-divisioona taputeltiin loppuun viime viikonloppuna, kun Pyhäjärven Pohti ja Kempeleen Veturit kohtasivat sarjan loppuotteluissa. Mestaruus jäi Amppareilta haaveeksi, kun Veturit vei kirkkaimmat mitalit suoraan kahdessa ottelussa.

dj marGO, juha vartiainen, Jukka Poika, kihuohjelma, kihut, Kulttuuripääkaupunki, kulttuuripääkaupunkivuosi, lähiruoka, leena mulari, ohjelmallinen taidekattaus, Oulu2026, pekka tikanmäki, taidekattaus dj marGO, juha vartiainen, Jukka Poika, kihuohjelma, kihut, Kulttuuripääkaupunki, kulttuuripääkaupunkivuosi, lähiruoka, leena mulari, ohjelmallinen taidekattaus, Oulu2026, pekka tikanmäki, taidekattausKohtiKihuja_Jaana_1

Tämän kesän Kihuilla maistuu lähiruoka

Tilaajille

Tämän kesän Kihuilla maistuu lähiruoka

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 26.2.2026 15:25 0

Kihujen lähiruokateema näkyy kihutorilla muun muassa Taidekattauksen ja Ruokatorin muodossa. Kihujen pääesiintyjäksi on tulossa Jukka Poika.

keskipiste leader, kissankulman ponit, mäkikylän monitoimitalo, Pyhäjärven Pohti, rahoitus, ruotasen kyläyhdistys, tuki keskipiste leader, kissankulman ponit, mäkikylän monitoimitalo, Pyhäjärven Pohti, rahoitus, ruotasen kyläyhdistys, tukiIMG_8186

Leader-tukea pyhäjärvisille toimijoille

Tilaajille

Leader-tukea pyhäjärvisille toimijoille

Tilaajille
Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 1.12.2025 14:16 0

Keskipiste-Leader myönsi loka-marraskuun aikana Yhteisö Leader -tukea kahdeksalle yhdistykselle ja Startti Leader -tukea 13 yrityksen pieniin hankkeisiin. Tukea saaneista toimijoista kolme on Pyhäjärveltä.

adeliina tenhunen, apuraha, arktiset askeleet, arto riihijärvi, eemeli kivilahti, juhani hollanti, kerttu joro, kunniakirja, marketta viitala, markus liuska, Otso Kiviranta, pyhäjärven nuorisoseura, Pyhäjärven Pohti, pyhäjärvi-säätiö, silja liimatainen, Taina Ala-Ketola, tunnustukset adeliina tenhunen, apuraha, arktiset askeleet, arto riihijärvi, eemeli kivilahti, juhani hollanti, kerttu joro, kunniakirja, marketta viitala, markus liuska, Otso Kiviranta, pyhäjärven nuorisoseura, Pyhäjärven Pohti, pyhäjärvi-säätiö, silja liimatainen, Taina Ala-Ketola, tunnustuksetItsenaisyyspaivan juhla SR-06

Pyhäjärvi-Säätiö on palkinnut paikallisia eri tunnustuksin 150 000 euron edestä

Tilaajille

Pyhäjärvi-Säätiö on palkinnut paikallisia eri tunnustuksin 150 000 euron edestä

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 7.12.2024 06:30 0

Pyhäjärvi-Säätiön myöntämät apurahat julkistettiin Pyhäjärven kaupungin Itsenäisyyspäivänjuhlassa 6. joulukuuta seurakuntakeskuksessa. Apurahoilla ja tunnustuspalkinnoilla Pyhäjärvi-Säätiö kannustaa pyhäjärvisiä henkilöitä ja yhteisöjä.

Jätä kommentti