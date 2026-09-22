Kasarmeilta kaivokselle – liikunta voimavarana elämänpolulla

Jenna Qvick

Lapsuus kului kasarmeilla ja nuoruuteen mahtui yleisurheilua. Vuonna 1966 tie toi Pyhäjärvelle. Kaivoksella vierähti 35 vuotta ja nyt Matti on asunut paikkakunnalla jo 60 vuotta. Vuosia on kertynyt, mutta lenkkarit eivät ole jääneet naulaan.

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