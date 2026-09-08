Vesi vei mennessään – Saku tähtää nyt kansainvälisille altaille

Jenna Qvick

Kahdeksan uintiharjoitusta viikossa, lukio ja yksin asuminen rytmittävät Saku Nummisen elämää. Pyhäjärveltä lähtöisin oleva uimari tekee tällä hetkellä paljon töitä unelmiensa eteen.

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