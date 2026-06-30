Leppämäen osayleiskaava hyväksyttiin – lisäaikaa harkinnalle ei herunut

Jaana Koski

Kaupunginvaltuustossa keskusteltiin pitkään Leppämäen tuulivoimapuiston osayleiskaavasta, joka hyväksyttiin äänestysten jälkeen.

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

kaavoitus, kaupunginhallitus, päätöksenteko, talous, tontti, tuulivoima kaavoitus, kaupunginhallitus, päätöksenteko, talous, tontti, tuulivoimaTuulivoima_JuhaJämsä

Tuulivoima- ja tonttiasioita kaupunginhallituksessa

Tilaajille

Tuulivoima- ja tonttiasioita kaupunginhallituksessa

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 15.6.2026 15:58 0

Pyhäjärven kaupunginhallitus kokoontui tiistaina 9. kesäkuuta. Esityslistalla oli muun muassa neljään eri tuulivoimahankkeeseen liittyvää asiaa.

alijäämä, arviointikertomus, kaupunginvaltuusto, pyhäjärven kaupunki, tarkastuslautakunta, tase, tili- ja vastuuvapaus, tilinpäätös, tilintarkastus, tulos alijäämä, arviointikertomus, kaupunginvaltuusto, pyhäjärven kaupunki, tarkastuslautakunta, tase, tili- ja vastuuvapaus, tilinpäätös, tilintarkastus, tulosKaupunki

Tarkastuslautakunta oli ahkeroinut – arviointikertomus ei ollut läpihuutojuttu

Tilaajille

Tarkastuslautakunta oli ahkeroinut – arviointikertomus ei ollut läpihuutojuttu

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 30.5.2026 00:33 0

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi torstain kokouksessaan vuoden 2025 tilinpäätöksen. Arviointikertomuksen mukana saatiin mittava paketti kehittämisehdotuksia.

datakeskius, kaavoitus, nähtävilläolo, Uusi-Olkkola datakeskius, kaavoitus, nähtävilläolo, Uusi-OlkkolaServeri ja piuhoja.

Suuren mittakaavan datakeskuksen kaava nähtävillä

Tilaajille

Suuren mittakaavan datakeskuksen kaava nähtävillä

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 21.5.2026 14:44 0

Pyhäjärven Uusi-Olkkolan alueelle ollaan laatimassa asemakaavaa, joka mahdollistaa suuren datakeskuksen rakentamisen. Kaavaluonnos on nähtävillä 5. kesäkuuta saakka.

aloite, asematie, esisopimus, kaavoitus, lettuadressi, matias meskanen, moskuankangas, osayleiskaava, PP-Bulevardi, telemasto, tonttikauppa, tuulivoima, valtuusto, valtuustoaloite aloite, asematie, esisopimus, kaavoitus, lettuadressi, matias meskanen, moskuankangas, osayleiskaava, PP-Bulevardi, telemasto, tonttikauppa, tuulivoima, valtuusto, valtuustoaloiteTontti uuden Asematien osan varrella.

Tonttikauppaa ja tuulivoimakaavaa puitiin valtuustossa

Tilaajille

Tonttikauppaa ja tuulivoimakaavaa puitiin valtuustossa

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 5.5.2026 11:07 0

Valtuustossa hyväksyttiin esisopimus tonttikaupasta Asematien uuden osan ja PP-Bulevardin välillä, äänestettiin Moskuankankaan tuulivoiman osayleiskaavasta ja tehtiin aloite lettujen palauttamisesta kouluruokailun hernekeittopäivien ruokalistalle.

kaavoitus, kaupunginvaltuusto, Lauluräme, roskaposti, sähköposti, tuulivoima kaavoitus, kaupunginvaltuusto, Lauluräme, roskaposti, sähköposti, tuulivoimaKaupungintalo

Jumittunut sähköposti puhutti valtuustossa

Tilaajille

Jumittunut sähköposti puhutti valtuustossa

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 30.3.2026 20:41 0

Laulurämeen tuulivoimapuiston osayleiskaavaan määräajassa jätetty muistutus saatiin teknisten ongelmien vuoksi valmisteluun vasta päivää ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

Jätä kommentti