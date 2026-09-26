Kultaisessa iässä kahvittelua tänään ja menneinä vuosina

Sonja Röytiö

Syksyn ensimmäinen Kultaisen iän kerho kokoontui torstaina uudessa osoitteessa Asematiellä. Tällä kertaa kerhon vierailevana tähtenä piipahti Juhani Hollanti historiaa pursuavien mysteerilaatikoiden kanssa.  

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