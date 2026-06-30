Kun ihmiset vaikenevat, niin kivet puhuvat – sotainvalidin ideasta syntyi muistomerkki

Sonja Röytiö

Pyhäjärven Sanomien Ihan pihalla -juttusarjassa toimitus lähti Perinnetuokion myötä tutkimaan tarinaa asemalla sijaitsevan muistomerkin takaa. Sotiin lähteneiden muistokivi, joka tänä päivänä tunnetaan nimellä Suuntaurat, paljastettiin itsenäisyyspäivänä 1989. 

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Pyhäjärvisen sodan ajan sukupolven perinnetuokio: Paavo Leskisen kokoama historiikki

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