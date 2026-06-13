Juhannusmorsian liftasi itselleen sulhon ja onnellisen avioliiton

Sonja Röytiö

Kesällä 1976 Pyhäjärven Sanomissa oltiin häätunnelmissa, kun Sinikka ja Pekka Isola saivat papin aamenen morsiamen kotipaikalla juhannushäissä, Suomen suven ollessa parhaimmillaan. Vielä 50 vuotta sitten juhannus oli häiden ruuhka-aikaa.

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