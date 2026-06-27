Pyhäjärvisen sodan ajan sukupolven perinnetuokio: Paavo Leskisen kokoama historiikki

Sonja Röytiö

Pyhäsalmen rautatieasemalla kunnioitettiin sodan ajan sukupolven muistoa Perinnetuokiossa jatkosotaan lähdön 85-vuotispäivänä 23…

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