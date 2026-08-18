Viikon 35 kysymys: Tuliko Pyhäjärven joutuminen arviointimenettelyyn yllätyksenä?

Joonas Kärkkäinen

Tällä viikolla lukijamme pääsevät ottamaan kantaa Pyhäjärven talouteen ja arviointimenettelyyn. Vastaa viikon kysymykseen ja kurkkaa samalla, mitä ajatuksia viime viikon kysymys mopoilusta herätti!

 

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikoittain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan.

Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin!

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus.

 

Näin viime viikolla vastattiin:

Onko mopoilu hyvä harrastus nuorille?

Kyllä 68 %  |  Ei 32 %  (Vastauksia yhteensä 50)

 

Kyllä

“Kunhan mopo ei karkaa…..”

“Toisia kunnioittava käytös ja sääntöjen noudattaminen kuuluu kaikkiin harrastuksiin.”

“Kuuluu nuoruuteen ja valmistaa isompaa pyörää ja ajokorttia varten.”

“Hyvä harrastus, mutta täytyy noudattaa mopoilua koskevia lakeja ja määräyksiä.”

“Mopoilu on nuorille erinomainen harrastus, koska nuoret oppivat monenlaisia kädentaitoja. Mopoilu myös tukee nuorten sosiaalistumista ja kun kaikki nuorten rahat menevät varaosiin, bensaan ja tuunaamiseen, ei jää ylimääräistä tupakkiin ja muihin paheisiin. Nuoret oppivat myös vastuullisuutta, kun ajavat liikenteessä. Toki tolkku täytyy päässä olla kypärän lisäksi. Liikuntaharrastuksiin täällä on satsattu hyvin, mutta muuta toimintaa ei nuorille juuri ole, eikä kunnollisia kokoontumispaikkoja nuokkarin aukioloaikojen ulkopuolella.”

“Ilman muuta. Pysyvät pois kaljottelusta ja porukassa on yhteenkuuluva.”

“Liikenteen valvonta ei toimi miehistöpulan vuoksi.”

“Äänet vain ärsyttää. Miksi ei keksitty sähkömopoja?”

“Onhan se, mutta virittely ei.”

“Muuten hyvä, mutta miksi yöllä ja hirveät äänet!”

“Suurin osa mopoilijoista ok, mutta pieni joukko pilaa koko porukan maineen ja aiheuttaa pahennusta.”

“Oppivat liikenteessä liikkumaan. Maalla tarpeen liikkumisen mahdollistajana. Vanhempien vastuulla on ettei pakoputkia säädetä huudattamaan ja muutoinkin ohjaus liikennesääntöihin ja turvallisuuteen. Ei pidä lähteä poliisia pakoon, jos on jotain väärin tehnyt!”

“Hyvä harrastus silloin, kun noudatetaan kaikkia ohjeita.”

“Kunhan sen tekee sääntöjen mukaisesti.”

 

Ei

“Ärsyttävän kovaäänisiä on mopot ja rälläävät miten sattuu. Nähnyt välillä ajettavan ilman valojakin lähes pimeässä.

Yleensä se on turhaa ajelua eli ei.

Mopo on hyvä väline liikkumiseen niille nuorille, jotka ovat vastuuntuntoisia. Mikään leikkiväline se ei ole. Vanhempien pitäisi puuttua, jos mopoa käytetään esim. äänekkääseen ralliin keskustassa tai mopoa viritellään ja ajetaan vaarallisesti.

Moporallin takia ei. Oikein käyttäen kyllä.

Pärinäpojat pitäs lailla kieltää. Mopokortti vasta 18 vuotta täyttäneille. Kun ei ole äly kasvanut päässä ja eivät tunne liikenne- eivätkä järjestyssääntöjä.

On paljon parempia harrastuksia, joihin vanhemmat voisi ohjata.

Siinä taas rahaa palaa joutavaan.

Ei mopoilu lisää nuorten liikuntaa. Polkupyörät esiin, ja eikun menoksi.

Mopoilu karannut käsistä. Aiheuttaa häiriötä, mm. yöllinen turha “rällääminen”. Muutoinkin alati pulskistuva Suomen kansa. Nuoret liikkumaan lihasvoiman avulla. Kansanterveys ja luonto kiittävät tulevaisuudessa.”

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