Tossulätkäturnaus toi vauhtia Kihupäiville

Jenna Qvick

Kihupäiville saatiin uusi liikuntatapahtuma, kun ensimmäinen tossulätkäturnaus pelattiin jäähallilla.

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Hippo-kisoissa juostiin kilpaa

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Hippo-kisoissa juostiin kilpaa

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 11.7.2026 06:00 0

Perinteiset Hippo-kisat kisailtiin jälleen Pyhäjärven Urheilukentällä tiistaina 7. heinäkuuta. Kilpaa juoksi kymmeniä lapsia aina kolmevuotiaiden sarjasta 15-vuotiaiden sarjaan.

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 30.5.2026 14:10 0

Pyhäjärven monitoimihallin kaukalo muuntautuu pelikenttien areenaksi kesäkuun alusta aina heinäkuun 17. päivään saakka. Jäähallilla voi käydä pelaamassa esimerkiksi sulkapalloa tai koripalloa avoimen ovet -periaatteella.

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