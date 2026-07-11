Hippo-kisoissa juostiin kilpaa

Toimitus Pyhäjärven Sanomat

Perinteiset Hippo-kisat kisailtiin jälleen Pyhäjärven Urheilukentällä tiistaina 7…

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

maakuntasarja, pesäpallo, pesis, pohittaret, pohti pesis, Pyhäjärven Pohti, urheilu maakuntasarja, pesäpallo, pesis, pohittaret, pohti pesis, Pyhäjärven Pohti, urheiluPohittaret pesäpallo 2026 SR-45

Pohdin pesisjoukkueilla nihkeä viikko

Tilaajille

Pohdin pesisjoukkueilla nihkeä viikko

Tilaajille
Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 8.7.2026 11:34 0

Pyhäjärven Pohdin maakuntasarjajoukkueet niin miehissä kuin naisissa pelasivat menneellä viikolla yhdet sarjaottelut. Miehet kävivät keskiviikkona Kannuksen Uran vieraana ja naiset kohtasivat kotikentällä Kinnulan Kimmot.

ikärit, lapset, Pyhäjärven Pohti, urheilu, viikkokisat, yleisurheilu ikärit, lapset, Pyhäjärven Pohti, urheilu, viikkokisat, yleisurheiluUrheilukenttä3-TK

Tuloksia kesän ensimmäisistä Ikäreistä

Tilaajille

Tuloksia kesän ensimmäisistä Ikäreistä

Tilaajille
Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 20.6.2026 08:07 0

Tänä kesänä Pohdin viikkokisat eli Ikärit järjestetään urheilukentällä tiistaisin. Kesän ensimmäisissä Ikäreissä lajeina oli juoksu ja pituushyppy. Osallistujia oli huikeat 80!

naisten pesäpallo, pattijoen urheilijat, pesäpallo, pesis, pohittaret, Pyhäjärven Pohti, urheilu naisten pesäpallo, pattijoen urheilijat, pesäpallo, pesis, pohittaret, Pyhäjärven Pohti, urheiluPohittaret pesäpallo 2026 SR-14

Pohittaret kaatui Raahessa kahteen vuoropariin

Tilaajille

Pohittaret kaatui Raahessa kahteen vuoropariin

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 16.6.2026 10:08 0

Pohdin naiset jatkoivat kauttaan maakuntasarjassa viime viikon keskiviikkona Pattijoen Urheilijoiden vieraana. PattU vei ottelun numeroin 2-0 (7-3, 11-7).

antti taskinen, jäähalli, jani komulainen, kesä, kesälehti, koripallo, liikunta, marko pehkonen, monitoimihalli, salibandy, sulkapallo, urheilu, vapaa-aika antti taskinen, jäähalli, jani komulainen, kesä, kesälehti, koripallo, liikunta, marko pehkonen, monitoimihalli, salibandy, sulkapallo, urheilu, vapaa-aikaJäähalli Marko Jani ja Antti SR-3

Kesällä kaukaloon palloilemaan – jäähalli avaa ovensa kuntalaisten liikuntakäyttöön

Tilaajille

Kesällä kaukaloon palloilemaan – jäähalli avaa ovensa kuntalaisten liikuntakäyttöön

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 30.5.2026 14:10 0

Pyhäjärven monitoimihallin kaukalo muuntautuu pelikenttien areenaksi kesäkuun alusta aina heinäkuun 17. päivään saakka. Jäähallilla voi käydä pelaamassa esimerkiksi sulkapalloa tai koripalloa avoimen ovet -periaatteella.

lapset, maastojuoksu, maastojuoksukilpailut, pellikka, Pyhäjärven Pohti lapset, maastojuoksu, maastojuoksukilpailut, pellikka, Pyhäjärven Pohtioplus_8650752

Pellikassa juostiin kilpaa 27 lapsen voimin

Tilaajille

Pellikassa juostiin kilpaa 27 lapsen voimin

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 16.5.2026 07:00 0

Keskiviikkona 13. toukokuuta kilpailtiin jälleen Pellikassa Pyhäjärven Pohdin järjestämissä lasten maastojuoksukilpailuissa.

Jätä kommentti