Viikon 39 kysymys: Huolestuttaako sote-palvelujen saavutettavuuden heikkeneminen?

Viimeksi kyselimme yrittäjyydestä. Tällä kertaa puheenaiheena on sote-palvelujen tasapuolinen saavutettavuus. Vastaa viikon kysymykseen, kommentoi ja kurkkaa minkälaista keskustelua viime viikon kysymys kirvoitti.

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikoittain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan.

Toimituksella on oikeus lyhentää tai jättää julkaisematta viestejä. Muistetaan hyvät tavat viestien kirjoittamisessakin!

Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus.

Näin viime viikolla vastattiin:

Kiinnostaako sinua yrittäjyys?

Kyllä 35 % | Ei 65 % (Vastauksia yhteensä 37)

Kyllä

“Mutta on se vaan hankalaksi tehty täällä Suomistoliitossa, vielä kateuskin kaupan päälle.”

“Sopivan kallis harrastus.”

“Yrittäjänä olen elättänyt itseni. Yrittäjyys ei ole jokaisen juttu. Pitää olla osaamista ja taitoa ja lisäksi kyky elää toimintakykyisenä vaikka ei ole aina tietoa, miten ensi vuonna työt tulee.”

“Maatalousköyhtymä vuodesta 1993 lähtien.”

“Olen yrittäjä ollut 25 vuotta.”

Ei

“Arvostan yrittäjyyttä, mutta alkaa itse – ei kiitos.”

“Pienille ja mikroyrityksille, joita on 95 % kaikista yrityksistä, on nykyhallituksen toimesta osunut lähinnä vain leikkauksia ja veronkoristyksiä, kuten alv-korotukset ja alarajahuojennuksen poisto. Ja toki tähän ryhmään pahiten iskivät myös kaikki hallituksen toimet jotka leikkasivat ostovoimaa.”

“Olen kuullut liikaa kauhutarinoita yrittäjätuttavilta, että kuinka vaikeaksi se Suomessa on tehty. Nousee kyllä hattu jokaiselle joka ryhtyy ja jaksaa yrittää! Itsestä ei olisi siihen.”

“Entisenä yrittäjänä voi sanoa ettei koskaan enää.”

“Nenille sain aikoinaan.”