Kissa seikkaili julkisuuteen – uusia koteja on tarjolla jonoksi asti

Jaana Koski

Hantan eläinhoitolassa majailee mahdottoman suloinen julkkis – mediahuomion keskipisteeksi päässyt auton rakenteista pelastettu kissanpentu.

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Mopoilu on hyvä harrastus, mutta karkuun ei kannata lähteä

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Mopoilu on hyvä harrastus, mutta karkuun ei kannata lähteä

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Kirjoittanut Jaana Koski 15.8.2026 08:15 0

Pyhäjärvelläkin mopoja viritellään ja keulitaan. Poliisia ei kannata ajaa pakoon kiinnijäämisen pelossa, koska paetessa riskit kasvavat ja sanktiot kovenevat.

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Moottoripyöräilijä törmäsi hirveen Nelostiellä

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Moottoripyöräilijä törmäsi hirveen Nelostiellä

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Kirjoittanut Jaana Koski 24.7.2026 17:26 0

Nelostien liikenne oli perjantaina iltapäivällä hetkellisesti poikki liikenneonnettomuuden vuoksi.

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Huumausainerikoksia kirjattiin viime vuonna aiempaa vähemmän

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Huumausainerikoksia kirjattiin viime vuonna aiempaa vähemmän

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Kirjoittanut Jaana Koski 24.7.2026 16:16 0

Vuonna 2025 viranomaisten tietoon tuli Pyhäjärvellä noin viidenneksen vähemmän rikoksia ja rikkomuksia kuin vuonna 2024. Merkittävä muutos näkyy huumausainerikosten määrässä.

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Liikkuuko Pyhäjärvellä murtovarkaita?

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Liikkuuko Pyhäjärvellä murtovarkaita?

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Kirjoittanut Jaana Koski 14.7.2026 11:00 0

Lukijamme oli kuullut huhuja Pyhäjärven Kirkonkylällä liikkuvista murtovarkaista. Toimitus selvitti onko poliisilla asiasta tietoa.

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Aikainen kevät ja nälkä ajavat karhut kaivelemaan kotitalousjätteitä 

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Aikainen kevät ja nälkä ajavat karhut kaivelemaan kotitalousjätteitä 

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 12.5.2026 08:26 0

Pyhäjärvellä on tehty tänä keväänä poikkeuksellisen paljon karhuhavaintoja asutuksen läheltä sekä pihoista. Talviunilta ylös kömpineet karhut etsivät nälkäänsä helpotusta roska-astioista. 

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