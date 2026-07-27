Pesismiehet jäivät pisteittä Katajan käsittelyssä

Vieraskynä

Sunnuntaina nähtiin pitkästä aikaa Pyhäjärven pesäpallokentällä miesten kotiottelu maakuntasarjassa.

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Seitsemän mitalia piirihuipentumasta

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Seitsemän mitalia piirihuipentumasta

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 27.7.2026 20:07 0

Keski-Pohjanmaan Yleisurheilun 9–15-vuotiaiden piirihuipentuma järjestettiin Kokkolassa viime viikonloppuna. Pyhäjärven Pohdilla oli kisoissa seitsemän edustajaa ja mitalisijoja saavutettiin yhdeksän.

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Pallot, kuulat ja keihäät lensivät Ikäreissä

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Pallot, kuulat ja keihäät lensivät Ikäreissä

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 27.7.2026 13:49 0

Pohdin Ikäreissä 21. heinäkuuta lajeina oli juoksun lisäksi korkeushyppyä, pallonheittoa, kuulantyöntöä sekä turbokeihään- ja keihäänheittoa.

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Pohittaret palasi voittokantaan Sievissä

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Pohittaret palasi voittokantaan Sievissä

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Kirjoittanut Vieraskynä 21.7.2026 09:30 0

Pohdin pesisnaiset matkasivat viime viikon lauantaina Ylivieskan Kuulan vieraaksi ja nappasivat kauden kolmannen voittonsa. Kuulan joukkueessa pelaa useita sieviläisiä, joten ottelu pelattiin poikkeuksellisesti Sievin keskuskentällä.

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Pohdin viikkokisojen tuloksia 14.7.

Pohdin viikkokisojen tuloksia 14.7.

Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 20.7.2026 17:20 0

Viime viikon ikäreissä kilpailtiin juoksussa, pallonheitossa, kuulantyönnössä sekä pituus- ja korkeushypyssä.   Tulokset: Tytöt 3 vuotta, pallonheitto 1. Kauranen Peppiina 2,24m 2. Ruotsalainen Elli 2,21m 3.

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Pohdin pesisjoukkueilla nihkeä viikko

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Pohdin pesisjoukkueilla nihkeä viikko

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 8.7.2026 11:34 0

Pyhäjärven Pohdin maakuntasarjajoukkueet niin miehissä kuin naisissa pelasivat menneellä viikolla yhdet sarjaottelut. Miehet kävivät keskiviikkona Kannuksen Uran vieraana ja naiset kohtasivat kotikentällä Kinnulan Kimmot.

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