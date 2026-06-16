Aina voi parantaa -asenne vie Lauria eteenpäin elämässä ja työssä

Sonja Röytiö

”Näin meillä on aina tehty” on Nihakin yrityspalvelupäällikkö ja Pyhäjärven kunnanvaltuutettu Lauri Jouhkille kuin kirosana, jonka kuuleminen saa puistelemaan päätä. Ratkaisukeskeiselle miehelle kehitysaskeleiden ottaminen on tärkeää niin työkentällä kuin arkielämässäkin.

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