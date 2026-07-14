Opettajuuden ja valmentajuuden yhteys – Pikkis on pesänrakentaja

Joonas Kärkkäinen

Jukka Korkiakoski on ehtinyt olla monessa mukana…

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

Antti Laine, harrastukset, henkilöhaastattelu, laudatur, mitä kuuluu, pyhäjärven lukio, ruotanen, ylioppilas Antti Laine, harrastukset, henkilöhaastattelu, laudatur, mitä kuuluu, pyhäjärven lukio, ruotanen, ylioppilasYlioppilasjuhla 2026 SR-1

Musisointia, metsästystä, kalastusta ja käsitöitä – harrastukset ovat olleet pienestä pitäen mukana Antin matkalla ylioppilaaksi

Tilaajille

Musisointia, metsästystä, kalastusta ja käsitöitä – harrastukset ovat olleet pienestä pitäen mukana Antin matkalla ylioppilaaksi

Tilaajille
Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 9.6.2026 11:00 0

Tänä keväänä Ruotaselta kotoisin oleva Antti Laine kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa kaksi laudaturia, kaksi eximiaa ja yhden magnan. Hänen mukaansa urakkaa on helpottanut Pyhäjärven lukion hyvä yhteishenki ja opettajien tarjoama avustus.

henkilöhaastattelu, jokikylä, jokikylän koulu, kylä, lapsuus, lukio, mitä kuuluu, opettaja, perhe, protesti, pyhäjärven o.l. yhteiskoulu, riittaliisa ruotoistenmäki, tulipalo, vuohtomäen koulu, vuohtomäki, yhteiskoulu henkilöhaastattelu, jokikylä, jokikylän koulu, kylä, lapsuus, lukio, mitä kuuluu, opettaja, perhe, protesti, pyhäjärven o.l. yhteiskoulu, riittaliisa ruotoistenmäki, tulipalo, vuohtomäen koulu, vuohtomäki, yhteiskouluRiittaliisa Ruotoistenmaki SR-vaakak

Mummon lupaus kuljetti Riittaliisan rautateitä pitkin Pyhäjärvelle

Tilaajille

Mummon lupaus kuljetti Riittaliisan rautateitä pitkin Pyhäjärvelle

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 2.6.2026 12:00 0

Ollessaan vain vuoden ikäinen Riittaliisa Ruotoistenmäki saapui mummonsa hoiviin Jokikylälle. Ensimmäisien traagisten vuosien keskellä suvun rakkaus ja avoin syli oli kultaakin kalliimpaa.

henkilöhaastattelu, kaislaranta, kilometrikisa, leila vornanen, liikunta, luonto, mitä kuuluu, polkupyöräily, pyhäjärvi, pyhäjärvi-pyöräily, pyöräily, ruotanen, työ, urheilu henkilöhaastattelu, kaislaranta, kilometrikisa, leila vornanen, liikunta, luonto, mitä kuuluu, polkupyöräily, pyhäjärvi, pyhäjärvi-pyöräily, pyöräily, ruotanen, työ, urheiluLeila Vornanen SR-7

Positiivisin mielin eteenpäin, ja tietysti polkupyörällä!

Tilaajille

Positiivisin mielin eteenpäin, ja tietysti polkupyörällä!

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 14.4.2026 11:30 0

Vaikka Leila Vornanen pitääkin kaikista vuodenajoista, on erityisesti kevät hänen mieleensä. Lintujen laulaessa, kevätauringon lämmittäessä ja kevyen tuulen tuivertaessa kasvoilla on mukava seurata luonnon heräämistä eloon polkupyörän selästä.

ampparit, edustusjoukkue, henkilö, ipk, jääkiekko, kalpa, lätkä, liikunta, mitä kuuluu, Pyhäjärven Pohti, sauli tapaninaho, TPS, urheilu, valmennus, valmentaja ampparit, edustusjoukkue, henkilö, ipk, jääkiekko, kalpa, lätkä, liikunta, mitä kuuluu, Pyhäjärven Pohti, sauli tapaninaho, TPS, urheilu, valmennus, valmentajasauli, vaaka

Hyvässä joukkueessa on hyvä ilmapiiri – Saulin intohimo urheiluun syttyi jo lapsena

Tilaajille

Hyvässä joukkueessa on hyvä ilmapiiri – Saulin intohimo urheiluun syttyi jo lapsena

Tilaajille
Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 31.3.2026 13:00 0

Sauli Tapaninaho kasvoi urheilulliseen elämään Ruotasen kaukalolla ja Pyhäsalmen urheilukentällä. KalPan U18-joukkueen päävalmentajana toimiva Tapaninaho korostaa valmennustyössään kuuntelemisen taitoa ja kasvatuksellista otetta.

ampumahiihto, armeija, henkilöhaastattelu, hirvenhiihto, juha mieto, kaivosmies, liikunta, luonto, maatila, mitä kuuluu, parkkima, Seppo malila, urheilu, urheilukomppania, urheilumenestys, vartio ampumahiihto, armeija, henkilöhaastattelu, hirvenhiihto, juha mieto, kaivosmies, liikunta, luonto, maatila, mitä kuuluu, parkkima, Seppo malila, urheilu, urheilukomppania, urheilumenestys, vartioSeppo Malila artikkeli SR

Luonnossa liikkuminen vetää Seppoa puoleensa – Sodankylästä saaliiksi jälleen Hirvenhiihdon SM-hopeaa

Tilaajille

Luonnossa liikkuminen vetää Seppoa puoleensa – Sodankylästä saaliiksi jälleen Hirvenhiihdon SM-hopeaa

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 24.3.2026 12:00 0

Pyhäjärvinen Seppo Malila teki työuransa kaivosmiehenä – silläkös miestä vetääkin puoleensa raikas ulkoilma ja luonnon tarjoamat liikkumismahdollisuudet. Suksien päällä on viihdytty pienestä pitäen, kuten myös metsästyksen parissa.

Jätä kommentti