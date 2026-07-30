Hoidon jatkuvuutta kehitetään omalääkärimallilla

Jaana Koski

Pohde sai 3,24 miljoonan euron valtionavustuksen hoidon jatkuvuuden kehittämiseen. Omalääkärimallia viedään eteenpäin myös Pyhäjärvellä.

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Kuntalaisten huolet ja murheet Pohteen päättäjille – Pohteelta ei vain saavuttu paikalle

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Kuntalaisten huolet ja murheet Pohteen päättäjille – Pohteelta ei vain saavuttu paikalle

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Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 18.6.2026 12:52 0

Pyhäjärven Sydänyhdistys ja Eläkeliiton Pyhäjärven yhdistys järjestivät valtuustosalissa tilaisuuden, jossa kuntalaiset saivat jakaa ajatuksiaan Pohdetta koskevista asioista ja huolenaiheista.

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Tarkennus Pyhäjärven sosiaali- ja terveysaseman palvelutasoon

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Tarkennus Pyhäjärven sosiaali- ja terveysaseman palvelutasoon

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Kirjoittanut Jaana Koski 19.5.2026 12:21 0

Pyhäjärven sosiaali- ja terveysaseman kiirevastaanoton palvelutaso muuttui, mutta muutos koskeekin vain samana päivänä tarvittavaa kiireellistä hoitoa, joka on yleensä vaativamman tason hoitoa.

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Vaativamman tason kiireellinen hoito siirtyy toukokuussa Haapajärvelle

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Vaativamman tason kiireellinen hoito siirtyy toukokuussa Haapajärvelle

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Kirjoittanut Jaana Koski 20.4.2026 21:28 0

Maanantaista 4. toukokuuta alkaen pyhäjärvisten lähin myös vaativamman tason hoitoa tarjoava kiirevastaanotto palvelee Haapajärvellä. Pyhäjärvelle jäävät puolikiireellinen ja kiireetön vastaanotto sekä sairaanhoitajan vastaanotto.

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Harveneva palveluverkko voi ajaa yhä useamman Kelan kyytiin

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Harveneva palveluverkko voi ajaa yhä useamman Kelan kyytiin

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Kirjoittanut Jaana Koski 17.4.2026 07:00 0

Vuoden 2025 tilastoissa Kela-kyytien kasvu on ollut vielä maltillista. Hyvinvointialueita sote-kiinteistöjen vuokraamiseen velvoittava siirtymäaika päättyi vuoden 2025 lopussa, joten palvelujen keskittäminen on vasta pääsemässä vauhtiin.

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Pohteelle vuokrattujen kiinteistöjen yhtiöittäminen siirtyy vuodella

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Pohteelle vuokrattujen kiinteistöjen yhtiöittäminen siirtyy vuodella

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Kirjoittanut Jaana Koski 27.11.2025 05:00 0

Valtuusto hyväksyi uuden aikataulun sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kiinteistöjen yhtiöittämiselle. 

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