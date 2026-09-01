Oma yritys toi työtä kotikuntaan – ensin yrittäjälle, myöhemmin muillekin

Jaana Koski

Timo Mikkosen yrittäjänura alkoi 2000-luvun alussa. NC-tason valmistamia metalliosia käytetään esimerkiksi metsäkoneissa, laivoissa, öljynporauslautoissa ja teollisuuslaitoksissa ympäri maailmaa.

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

uusi yritys, yhteistyö, yrittäjyys, yritys uusi yritys, yhteistyö, yrittäjyys, yritysimage00002

Tiina palasi Pyhäjärvelle yrittäjäksi – yhteistyö toi rinnalle myös ystävän

Tilaajille

Tiina palasi Pyhäjärvelle yrittäjäksi – yhteistyö toi rinnalle myös ystävän

Tilaajille
Kirjoittanut Jenna Qvick 1.9.2026 10:40 0

Kahden yrittäjän yhteistyö on tuonut mukanaan palveluiden lisäksi myös ystävyyttä ja vertaistukea. Tiina Laitinen perusti kesällä yrityksen nimeltään JusTiina. Minna Aronen puolestaan pyörittää Damikauppa.fi:tä.

kaikuma, marianne hollanti, musa, musiikki, musiikkiterapeutti, musiikkiterapia, terapia, uusi yritys, yrittäjä, yritys kaikuma, marianne hollanti, musa, musiikki, musiikkiterapeutti, musiikkiterapia, terapia, uusi yritys, yrittäjä, yrityskaikuma, RIIKKA KINNUNEN1

Tunteet voi kohdata musiikin keinoin – Marianne opiskelee musaterapeutiksi

Tilaajille

Tunteet voi kohdata musiikin keinoin – Marianne opiskelee musaterapeutiksi

Tilaajille
Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 31.8.2026 07:00 0

Tuore pyhäjärvinen yritys Kaikuma tarjoaa musiikkiterapian palveluita. Yrittäjä Marianne Hollanti näki lähihoitajan työssä musiikin voiman ja haluaa nyt auttaa ihmisiä tulevana musiikkiterapeuttina. 

aktivismi, hyvän tekeminen, kansanperinne, kirjoittaminen, luonnonkasvit, luontoyhteys, neurologiset sairaudet, nokkonen, Päivänsäde, Päivi Nissinen, Pelle Päivänsäde, ympäristöluotsi, yrittäjä aktivismi, hyvän tekeminen, kansanperinne, kirjoittaminen, luonnonkasvit, luontoyhteys, neurologiset sairaudet, nokkonen, Päivänsäde, Päivi Nissinen, Pelle Päivänsäde, ympäristöluotsi, yrittäjäPaiviNissinen_Jaana

Pellikkaperälle juurtuvat niin kukat kuin Päivikin

Tilaajille

Pellikkaperälle juurtuvat niin kukat kuin Päivikin

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 18.8.2026 14:08 0

Päivänsäteeksi kutsutussa Päivi Nissisessä on sävyjä kuin sateenkaaressa. Hänestä löytyy luonnonkasvien tuntijaa ja Carpe diem -taiteilijaa, aktivistia, mummoa ja vähän pelleäkin.

AI, harri lappalainen, harri valpola, hermoverkot, neuroverkot, robotiikka, teknologia, tekoäly, tiede, tietotekniikka, tulevaisuus, yrittäjä, yritys AI, harri lappalainen, harri valpola, hermoverkot, neuroverkot, robotiikka, teknologia, tekoäly, tiede, tietotekniikka, tulevaisuus, yrittäjä, yritysHarri Valpola JQ-5

Oppivaa tekoälyä – AI-vallankumous pitää tuoda lähelle ihmisiä 

Tilaajille

Oppivaa tekoälyä – AI-vallankumous pitää tuoda lähelle ihmisiä 

Tilaajille
Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 4.8.2026 13:00 0

Tekoälytutkija Harri Valpola eli merkittävät nuoruusvuotensa Pyhäjärvellä. Nyt tekoälyoppimisen kanssa työskentelevä yrittäjä pyrkii luomaan hermoverkoilla järjestelmän, jossa tekoäly toimii ihmisaivojen tavoin.    Nimi: Harri Valpola (ent.

henkilöhaastattelu, kehittäminen, kehittyminen, korona, kunnanvaltuutettu, lauri jouhki, mitä kuuluu, nihak, saksa, teollisuus, työ, yrittäjä, yrittäjyys, yrityspalvelupäällikkö henkilöhaastattelu, kehittäminen, kehittyminen, korona, kunnanvaltuutettu, lauri jouhki, mitä kuuluu, nihak, saksa, teollisuus, työ, yrittäjä, yrittäjyys, yrityspalvelupäällikköLauri Jouhki SR-2

Aina voi parantaa -asenne vie Lauria eteenpäin elämässä ja työssä

Tilaajille

Aina voi parantaa -asenne vie Lauria eteenpäin elämässä ja työssä

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 16.6.2026 12:05 0

”Näin meillä on aina tehty” on Nihakin yrityspalvelupäällikkö ja Pyhäjärven kunnanvaltuutettu Lauri Jouhkille kuin kirosana, jonka kuuleminen saa puistelemaan päätä.

Jätä kommentti