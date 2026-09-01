Tiina palasi Pyhäjärvelle yrittäjäksi – yhteistyö toi rinnalle myös ystävän

Jenna Qvick

Kahden yrittäjän yhteistyö on tuonut mukanaan palveluiden lisäksi myös ystävyyttä ja vertaistukea. Tiina Laitinen perusti kesällä yrityksen nimeltään JusTiina. Minna Aronen puolestaan pyörittää Damikauppa.fi:tä.

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