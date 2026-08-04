Oppivaa tekoälyä – AI-vallankumous pitää tuoda lähelle ihmisiä 

Joonas Kärkkäinen

  Tekoälystä kuulee puhuttavan mediassa pitkälti negatiiviseen sävyyn…

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