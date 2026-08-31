Tunteet voi kohdata musiikin keinoin – Marianne opiskelee musaterapeutiksi

Joonas Kärkkäinen

Tuore pyhäjärvinen yritys Kaikuma tarjoaa musiikkiterapian palveluita. Yrittäjä Marianne Hollanti näki lähihoitajan työssä musiikin voiman ja haluaa nyt auttaa ihmisiä tulevana musiikkiterapeuttina. 

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