Viikon 41 kysymys: Kuuluuko liikunta arkeesi? 

Viime viikolla kysyimme vaikuttavatko hintojen nousu tai etuuksien leikkaukset lukijoiden arkeen. 74 prosenttia vastasi kyllä, ja kommenteissa huolta nousi etenkin polttoainehinnoista. Tällä viikolla kysymme, kuuluuko liikunta arkeesi? Vastaa viikon kysymykseen, kommentoi ja kurkkaa minkälaista keskustelua viime viikon kysymys kirvoitti.

Viikon kysymys on gallup-tyyppinen viikoittain vaihtuva kysymys, jonka vastaus julkaistaan aina seuraavan viikon lehdessä. Kyselyyn vastaajat voivat antaa myös kynän sauhuta kommentoimalla aihetta Sana on vapaa -kohtaan.

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Huom! Tulokseksi hyväksytään vain yksi vastaus.

Näin viime viikolla vastattiin:

Vaikuttavatko hintojen nousu tai etuuksien leikkaukset arkeesi?

Kyllä 74 % | Ei 26 % (Vastauksia yhteensä 46)

Kyllä

“Kyllä alkaa polttoaineen hinta hirvittää. Töihin on päästävä ja kimppakyydit ei syrjäkylältä onnistu ja bussit eivät kulje.”

“Hintojen nousu, joutuu harkitsemaan mitä ostaa.”

“Ei riitä työssäkäyvänkään rahat enää elämiseen. Nykyhallitus on sotkenut kaikkien muiden paitsi rikkaimman desiilin asiat.”

“Saa jo nyt miettiä, että maksaako laskuja vai ostaako ruokaa. Työssä käynnistä ei jää mitään käteen.”

“Ruokaa on vara syödä puolta vähemmän.”

“Työmatkoja tulee +2500km kuukaudessa, joten vaikutus on huomattava. Sama jäädä pian kotiin ja rueta vaikka ryyppäämään, kuluupa päivät rattoisasti.”

“Tottakai vaikuttaa. Ei ole rahaa ostaa mitään ylimääräistä tai matkustaa. Polttoaine on niin kallista, ettei työntekokaan enää kannata ja täällä ei mahdollisuutta julkiseen liikenteeseen.”

“Tottakai, se on säästöistä pois. Samoista asioista maksat enemmän ja palvelutkin vain heikkenevät ja tuovat kuluja sekä vievät aikaa ja tekee arjesta aikataulutettavampaa.”

“N. 40€/viikko tullu kuluja lisää normiostojen mukaan, eikä oo paljo palkan korotuksia, saati koko päivätyötä näkyny ja etuudetki toki pienennetty… kaiketi vaikuttaa.“

“Aika harva onnekas kenelle ei vaikuttaisi.“

“Polttoaineen hinta on iso nousu, kun autolla on ajettava väliin pitkiäkin matkoja. “

“Haetaan tarjoukset, kimppakyydit pidemmille matkoille. Jaetaan bensakulut. “

Ei

“Töitä on ja säästeliäästi elän.”